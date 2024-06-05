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Выявлена взаимосвязь между отказом от курения и психикой человека

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Выявлена взаимосвязь между отказом от курения и психикой человека
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Ученые из Британии выяснили, что методы отказа от курения эффективны для людей с психическими расстройствами и без них. 

В опросе приняли участие более пяти тысяч человек. 45% имели диагностированные психические расстройства, отмечая более высокий уровень никотиновой зависимости. Методы, использованные для отказа от курения, включали в себя негорючие никотиновые продукты, пастилки, лекарства, поведенческие вмешательства. Люди с психическими расстройствами выбирали вейпинг, никотинозаместительную терапию, порталы самопомощи. Наиболее эффективными оказались вейпинг, препараты, взаимодействующие с никотиновыми рецепторами в головном мозге, а также иные нагреваемые табачные изделия. 

Психическое здоровье не влияет на эффективность средств отказа от курения

Исследователи заключили, что психическое здоровье не влияет на эффективность средств отказа от курения, что помогает медработникам, да и самим курильщикам, выбирать более подходящие методы для избавления от многолетней никотиновой зависимости.

Информационное агентство «Informing»

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