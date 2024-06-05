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Ученые наконец-то нашли продукт, снижающий сахар в крови

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Ученые наконец-то нашли продукт, снижающий сахар в крови
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Ученые из Университета Сизан Миньцзу выяснили, что чеснок эффективно снижает уровень сахара в крови, гликозилированного гемоглобина, «плохого» и общего холестерина. 

Чеснок повышает уровень «хорошего» холестерина

Журнал Nutrients пишет, что чеснок повышает уровень «хорошего» холестерина и не оказывает значительного влияния на уровень в крови триглицеридов.

Однако диетолог Артур Моисеенко предупреждает о противопоказаниях продукта и не рекомендует употреблять его натощак, особенно при повышенной кислотности желудка, так как это может вызвать обострение язвы. Также противопоказан чеснок людям с повышенной нервной возбудимостью, болезнями почек, печени, язвенной болезнью, недугами кишечника, геморроем.

Информационное агентство «Informing»

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