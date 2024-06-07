В Бурятии 10-летний мальчик гниет заживо

Десятилетний Миша Вахтеев из Бурятии столкнулся с остеомиелитом, гнойным воспалением костного мозга, что угрожает его способности ходить. Разрушение костей привело к тому, что каждый его шаг — ад.

Потерял 8 пальцев

Проблемы начались, когда Мише было 8 лет после обычной простуды, когда выявили менингококцемию, за которой последовала гангрена и потеря восьми пальцев на ногах. После выписки развился остеомиелит, требующий множественных операций на ногах, чтобы предотвратить инвалидность.

Мать Миши, Анна Вахтеева, рассказала, что они опоздали бы всего на полчаса, если бы не вызвали скорую помощь, что могло бы стоить жизни ребенку.

Следующая операция Миши запланирована на 17 июня, и это лишь следующий шаг в борьбе с болезнью, которая изменила жизнь этого мальчика.