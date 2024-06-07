Врачи-диетологи рассказали, что будет, если заварить чай второй раз

Диетологи из РФ рассказали, что заваривание чайного пакетика дважды не вредит здоровью, однако и пользы от этого процесса мало.

Пакетики содержат мелко порезанные листья чая, которые отдают все питательные вещества в воду при первом же заваривании, пишет МК. При втором заваривании их количество значительно уменьшается, при третьем — питательные вещества исчезают полностью.

Повторное заваривание через длительное время может быть опасным

К тому же повторное заваривание через длительное время может быть опасным, ведь на поверхности такого напитка образуется пленка из окисленных полифенолов, создающая условия для развития бактерий и плесени, что в свой черед может негативно сказаться на здоровье человека.