Названа главная легочная болезнь, угрожающая миллионам жителей России

Главный пульмонолог РФ Сергей Авдеев назвал ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь лёгких) одной из самых сложных проблем в пульмонологии. Плохая диагностика, недостаточное медобеспечение, низкое качество жизни пациентов, высокая летальность — вот основные факторы, определяющие текущую ситуацию. Из-за недостатка лекарств пациенты с ХОБЛ теряют от 8 до 9 лет жизни.

ХОБЛ включает хронический обструктивный бронхит и эмфизему легких, часто вызванные вдыханием загрязненного воздуха и курением. Симптомы включают затрудненное дыхание, кашель, хрипы, мокроту. Недуг занимает четвертое место среди причин летальности во всем мире. В РФ заболеванием страдают около 11-12 млн человек, а обострения при госпитализации приводят к длительному восстановлению и высокому уровню смертности.

Авдеев отмечает, что ХОБЛ требует грамотной диагностики и адекватного лечения.

Несмотря на наличие современных препаратов, улучшающих качество жизни, доступность лечения в России остается довольно низкой. Лекарственное обеспечение и профилактика болезни требуют усиленного внимания, чтобы уменьшить смертность, а также улучшить жизнь пациентов.