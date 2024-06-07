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Названа главная легочная болезнь, угрожающая миллионам жителей России

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Названа главная легочная болезнь, угрожающая миллионам жителей России
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Главный пульмонолог РФ Сергей Авдеев назвал ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь лёгких) одной из самых сложных проблем в пульмонологии. Плохая диагностика, недостаточное медобеспечение, низкое качество жизни пациентов, высокая летальность — вот основные факторы, определяющие текущую ситуацию. Из-за недостатка лекарств пациенты с ХОБЛ теряют от 8 до 9 лет жизни.

ХОБЛ включает хронический обструктивный бронхит и эмфизему легких, часто вызванные вдыханием загрязненного воздуха и курением. Симптомы включают затрудненное дыхание, кашель, хрипы, мокроту. Недуг занимает четвертое место среди причин летальности во всем мире. В РФ заболеванием страдают около 11-12 млн человек, а обострения при госпитализации приводят к длительному восстановлению и высокому уровню смертности.

Авдеев отмечает, что ХОБЛ требует грамотной диагностики и адекватного лечения. 

Несмотря на наличие современных препаратов, улучшающих качество жизни, доступность лечения в России остается довольно низкой. Лекарственное обеспечение и профилактика болезни требуют усиленного внимания, чтобы уменьшить смертность, а также улучшить жизнь пациентов.

Информационное агентство «Informing»

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