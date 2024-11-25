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Терапевт Тан предупредил, что на терках и венчиках может скапливаться множество бактерий

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Терапевт Тан предупредил, что на терках и венчиках может скапливаться множество бактерий
Здоровье
Фото из открытых источников

На различной кухонной утвари может скапливаться огромное количество бактерий, поэтому хозяйкам следует правильно проводить их чистку. Об этом терапевт Чун Тан поведал в беседе с изданием Express.

По словам врача, самыми грязными приборами на кухне могут оказаться венчики, терки и консервные ножи. Все дело в том, что на них есть углы и щели. В случае неправильной очистки там могут скапливаться и размножаться бактерии.

Использование такой кухонной утвари грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом

Чун Тан рассказал, как правильно ухаживать за такими предметами, чтобы они не представляли опасность для здоровья. Терки и венчики он советует вначале протирать щетками и бумажными полотенцами, затем - прополаскивать моющими средствами и высушивать естественным путем. Протирать кухонными полотенцами такую кухонную утварь не стоит.

Микробы могут скапливаться и на столовых приборах со сложными рисунками. Поэтому при покупке лучше останавливаться на изделиях из единого куска стали, передает «Лента».

Информационное агентство «Informing»

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