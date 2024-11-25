Терапевт Тан предупредил, что на терках и венчиках может скапливаться множество бактерий

На различной кухонной утвари может скапливаться огромное количество бактерий, поэтому хозяйкам следует правильно проводить их чистку. Об этом терапевт Чун Тан поведал в беседе с изданием Express.

По словам врача, самыми грязными приборами на кухне могут оказаться венчики, терки и консервные ножи. Все дело в том, что на них есть углы и щели. В случае неправильной очистки там могут скапливаться и размножаться бактерии.

Использование такой кухонной утвари грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом

Чун Тан рассказал, как правильно ухаживать за такими предметами, чтобы они не представляли опасность для здоровья. Терки и венчики он советует вначале протирать щетками и бумажными полотенцами, затем - прополаскивать моющими средствами и высушивать естественным путем. Протирать кухонными полотенцами такую кухонную утварь не стоит.

Микробы могут скапливаться и на столовых приборах со сложными рисунками. Поэтому при покупке лучше останавливаться на изделиях из единого куска стали, передает «Лента».