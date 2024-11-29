Фармацевт Гарсия напомнила, что содержание сахара в банке колы превышает дневную норму

Увлекаться колой и другими сладкими газированными напитками не следует ни детям, ни взрослым. Главная опасность, которую они скрывают - большое количество сахара в составе. В одной банке колы оно превышает рекомендованную дневную норму, напомнила фармацевт Мариан Гарсия в беседе с Cuidate Plus.

По ее словам, деткам, не достигших четырехлетнего возраста, сахар и сладости вообще не рекомендованы. Мальчикам и девочкам до шести лет в день надо употреблять не больше пяти кубиков сахара - то есть, до 19 граммов. Дети от семи до десяти лет могут позволить себе 24 грамма.

Ненамного больше разрешено и взрослым.

Норма сахара составляет не более 30 граммов - в кубиках это семь штучек

Фармацевт призвала на ориентироваться в подсчетах на чистый продукт. Учитывать следует и скрытый сахар, который содержится в различных продуктах, даже в колбасных изделиях.

Особенно много его в сладкой газировке.

«Содержание сахара в банке колы составляет до девяти кубиков сахара, что превышает рекомендуемую дневную норму для взрослых», — заключила собеседник издания.

Избыточное количество сахара в рационе приводит не только к развитию такого серьезного заболевания, как сахарный диабет, но также подстегивает различные воспалительные процессы.