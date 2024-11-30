Эндокринолог Павлова предупредила, что вейпы поражают сосуды с первой же затяжки - даже если парится безникотиновая жидкость

Врач-эндокринолог Зухра Павлова у себя в Telegram-канале рассказала аудитории о губительном воздействии вейпов на сосуды. Она подчеркнула, что вред организму наносится буквально с первой же затяжки. И неважно, парит человек никотиносодержащую жидкость или безникотиновую.

Павлова, предупреждая о вреде вейпов на сосуды, сослалась на результаты нового исследования ученых из Пенсильванского университета. Они наблюдали за 31 добровольцем в возрасте от 21 до 49 лет.

Согласно задумке, каждому из испытуемых надлежало выкурить обычную сигарету с никотином, затем - вейп с никотиновой жидкостью, а на третьем этапе - электронную сигарету с безникотиновой жидкостью.

После курения люди прошли ряд обследований, в том числе МРТ.

Результаты ошеломили даже исследователей

Выяснилось, что вне зависимости от того, вдыхал человек дым или пар, насыщенность бедренной артерии снижалась. На основе этого был сделан вывод, что легкие легкие уже после первой затяжки поглощают меньше кислорода.

Причем, сильнее всего сосуды поражались после вдыхания электронных сигарет - с никотином или без.

А еще, добавила Зухра Павлова, вейп может привести к возникновению в легких «эффекта попкорна», или бронхиолита.