Metro: длительность стояния на одной ноге является индикатором уровня старения

Длительность стояния человеком на одной ноге может считаться показателем нервно-мышечного старения организма, пишет британское издание Metro. О том, как себя проверить, рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

По словам специалистов, надо встать на одну ногу и ни на что не опираться. Руки при этом должны лежать на бедрах, а глаза - оставаться открытыми.

«Отсчет времени следует начинать сразу, как только ваша нога отрывается от земли, и останавливать, когда вы опускаете ногу обратно либо убираете руки с бедер», — пояснили в Национальной службе здравоохранения.

Норма зависит от возраста человека

Так, для молодых, от 18 до 39 лет, это 43 секунды. Для людей 40-49 лет норма - 40 секунд. Для 50-59-летних она еще на три секунды меньше - 37 секунд. От 60 до 69 лет -

Отмечает, что для людей в возрасте от 18 до 39 лет нормой считает 43 секунды в таком положении. При этом с возрастом этот показатель уменьшается. Для людей от 40 до 49 лет он составляет 40 секунд, от 50 до 59 - 30 секунд, а от 70 до 79 лет - 18-19 секунд. Нормой для лиц 80 лет является более 5 секунд.