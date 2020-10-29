Зарубежные специалисты рассказали, как снизить риск инсульта

29-10-2020, 23:15

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Инсульт может случиться в любое время, в любом месте и в любом возрасте. Поэтому важно знать, как снизить риски его возникновения. Американская ассоциация инсульта в пресс-релизе для прессы советует несколько проверенных способов.

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Зарубежные специалисты рассказали, как снизить риск инсульта

Первый и один из самых важных - регулярная проверка своего кровяного давления. Ежедневный мониторинг должен стать нормой не только для пожилых, но и для молодых.

«Регулярно проверяйте свое кровяное давление и доводите его до нормального диапазона. Это одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для снижения риска инсульта», - приводятся в пресс-релизе Ассоциации слова доктора Митчелла Элкинда, президента Американской кардиологической ассоциации (AHA) и профессора неврологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Специалисты также рекомендуют принимать прописанные врачами лекарства согласно предписаниям, а не когда захочется или вздумается - сегодня выпил, завтра - забыл, не захотел и так далее.

Обязательно стоит читать этикетки на лекарствах от гриппа и простуды. Уделить внимание стоит побочным эффектам - некоторые препараты могут повышать кровяное давление, а это опасно.

НПВП (нестероидные противовоспалительные) также зачастую приводят к повышению показателей.

Дабы кровяное давление было в норме, надо не просто высыпаться, но и позаботиться, чтобы сон был качественным. В идеале спать 7-9 часов. Если имеется бессонница, или беспокоит апноэ - надо пройти курс лечения.

Врачи Ассоциации настоятельно рекомендуют следить за дыханием - правильные вдох/выдох могут помочь снизить кровяное давление.

Снизить риск инсульта можно благодаря физической активности. Уделите не менее 150 минут в неделю умеренной активности или 75 минут энергичной активности.

Снижение риска инсульта требует большего, чем просто изменение повседневных привычек, считают американские врачи.

Исторически маргинализированные люди живут с большим стрессом и меньшим доступом к медицинскому обслуживанию.

Помимо управления рисками, каждому человеку надо быть готовому к спасению жизни, запомнив наиболее распространенные признаки инсульта - затруднение речи, ассиметрия лица, онемение конечностей, проблемы со зрением.

Звонок, сделанный вовремя, повышает шансы на выздоровление и сохранение жизни.

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