Эксперты назвали продукты, которые нельзя давать детям зимой

Осень вышла на финишную прямую, не за горами уже зима. В холода важно правильно кормить своих детей, чтобы их иммунная система и могла давать отпор различным инфекциям. Особенно сейчас, во время пандемии коронавируса.
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Зима - это любимые праздники, много разных развлечений и различные заболевания, в том числе сезонные, которые не развиваются в сухую и теплую погоду. В холода дети склонны к ОРВИ, ангинам, гриппу, пневмонии, острым ушным инфекциям, астме. А с 2020 года еще и новый коронавирус им угрожает, равно как и взрослым.
Поэтому мамам и папам, дабы не допустить ослабления иммунной системы ребенка, важно следить за тем, чтобы любимое чадо высыпалось, употребляло воду в достаточном количестве, кушало много овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.
Есть также определенные продукты, которые не следует давать своим детям зимой, чтобы они не заболели. Например, очень соленая и жирная пища, которую обычно употребляют взрослые в холодное время года, не для них. Сливочное масло, сало и другие животные жиры могут вызывать сгущение слюны и слизи. Поэтому готовить блюда для детей лучше на растительном масле, сообщает Тhehealthsite.com.
Дети - большие сладкоежки. Но зимой стоит их ограничить в сладостях. Дело в том, что повышение уровня сахара в детском организме может привести к снижению количества лейкоцитов, которые защищают от болезней и недугов, как вирусного происхождения, так и бактериального. Газированные напитки и сладкие соки, конфеты, шоколад, сладкие сухие завтраки - всего этого деткам в зимние месяцы лучше избегать.
Гистамин - химическое вещество, которое помогает организму бороться с аллергией. Но употребление в пищу продуктов, богатых гистамином, зимой может вызвать образование слизи, что может вызвать затруднения при глотании пищи и другие проблемы с горлом. Вещество содержится в таких продуктах, как томаты, авокадо, баклажаны, майонез, грибы, ферментированные продукты.
Детям зимой лучше не давать много мяса и яиц. Эти изобилующие белком продукты способствуют выработке слизи, которая зимой раздражает горло ребенка. Наихудший вариант - переработанное мясо. Это сосиски, сардельки, всевозможные колбасы. Ребенку лучше давать диетический и экологически чистый продукт.
Стоит быть осторожнее с молочными продуктами, даже если нет непереносимости. Животный белок, содержащийся в молочных продуктах, может вызвать сгущение слюны и слизи, что может затруднить глотание. Поэтому специалисты не рекомендуют включать в зимнее меню детей сыр, сливки, крем-супы и соусы на основе сливок.
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