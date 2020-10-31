Названы меры предосторожности в связи с COVID-19, которых можно не придерживаться

С самого начала пандемии коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта этого года, эксперты постоянно дают советы о том, как защитить себя от COVID-19.
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По мере того, как мир получал все больше сведений о новом заболевании, в правильности некоторых сомнений не осталось - как, например, в ношении масок, частом мытье рук, социальном дистанциировании.
Но некоторые советы оказались ненужными, передает американский телеканал Newsmax.com.
Вначале пандемии специалисты советовали дезинфицировать пакеты с продуктами, контейнеры для еды и все товары, которые приносятся в дом.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США теперь официально заявило, что «в настоящее время нет доказательств того, что упаковка пищевых продуктов для людей или животных связана с передачей коронавируса, вызывающего COVID-19».
Ученые заявляют, что риск заражения вирусом с поверхностей, включая упаковку продуктов, чрезвычайно мал.
Необязательно принимать кучу витаминов. Как выяснилось, витамин D, цинк и витамин C на самом деле могут укрепить вашу иммунную систему, но важно не переусердствовать.
Знаменитый американский врач Энтони Фаучи (ему 79 лет) в недавнем своем интервью заявил, что лично он принимает добавки с витамином D и C, чтобы снизить восприимчивость к инфекции.
В то же время, указал доктор Фаучи, для повышения иммунитета сейчас «достаточно спать оптимальное количество времени, придерживаться правильного питания и пытаться снять стресс, который оказывает разрушительное влияние на иммунную систему».
Эксперты склоняются к мысли, что не нужно дезинфицировать каждую упаковку, которую приносит домой курьер или почта. В Центре по контролю заболеваний заявили, что, как и в случае с продуктами, вероятность того, что вирус выживает на упаковке, очень мала. Однако все же рекомендуется снять упаковку вне дома и после этого вымыть руки.
Также эксперты считают, что в регионах, где перчаточный режим необязателен, этим средством защиты лучше не пользоваться. В некоторых случаях ношение перчаток может иметь неприятные последствия.
«Перчатки создают ложное ощущение безопасности и могут фактически усилить распространение вируса», - пояснила Эрика Хойт, старший преподаватель здравоохранения Университета Центральной Флориды.
Лучше вместо этого как можно чаще мыть руки. И нельзя забывать пользоваться антисептиками, особенно, когда возможность вымыть руки сиюминутно отсутствует.
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