Оценен риск заразиться COVID-19 через конфеты, к которым прикасались зараженные коронавирусом

1-11-2020, 18:15

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Ученые Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета и Государственного университета Сан-Диего оценили риск заразиться COVID-19 через конфеты, к которым прикасались больные коронавирусом. Они проанализировали вирусную нагрузку на леденцы, сообщает sciencedaily.com.

Оценен риск заразиться COVID-19 через конфеты, к которым прикасались зараженные коронавирусом

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Согласно многочисленным исследованиям, риск заражения при прикосновении к фомитам - объектам или поверхностям, на которые приземлились и сохраняются вирусные частицы SARS-CoV-2, - относительно низок. Тем не менее он не равен нулю.

«Главный вывод заключается в том, что, хотя риск передачи SARS-CoV-2 через поверхности, в том числе обертки от конфет, невелик, его можно снизить еще больше, если мыть руки с мылом перед тем, как полакомиться конфетами. А перед этим желательно еще помыть обертки конфет» - пояснил соавтор исследования Роб Найт.

Ученые работали с десятью пациентами, у которых недавно был обнаружен COVID-19, но симптомов заболевания у них не было либо они были легкими. Исследователи попросили этих зараженных коронавирусом: прикасаться к леденцам немытыми руками; прикасаться к конфетам руками и при этом еще и кашлять; прикасаться к конфетам после мытья рук. После этого образцы были разделены на две части - одну оставили в таком же виде, вторую - промыли.

Затем леденцы были проанализированы на наличие коронавируса с использованием полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени. Результаты оказались следующими.

На конфетах, которые не были промыты после того, как к ним прикасались ковид-больные, исследователи обнаружили SARS-CoV-2 в 60 процентах образцов. Столько же (60 процентов) вирусных частиц было на конфетах, которые были «подвержены» кашлю ковид-больных. И только в 10 процентах образцов был найден коронавирус на конфетах, которые были обработаны после предварительного мытья рук.

Ученые удостоверились в том, что обычное моющее средство для мытья посуды было эффективным для снижения вирусной РНК на конфетах с уменьшением вирусной нагрузки на 62,1 процента.

Они намеревались протестировать и отбеливатель как средство дезинфекции, но затем от этой идеи отказались. Средство могло просачиваться сквозь обертки конфет, а это делало его небезопасным.

Авторы работы считают, что вероятный риск передачи SARS-CoV-2 от конфет низок, даже если к ним притрагивается зараженный коронавирусом. Но следует помнить о том, что риск заразиться может быть сведен до нуля, если сначала вымыть руки, а затем вымыть и обертки конфет обычным средством для мытья посуды.

Совет актуальный, ведь близятся новогодние и рождественские праздники, во время которых без конфет ну просто никак не обойтись.

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