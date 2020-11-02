Врач рассказал, к чему приводит привычка не завтракать

2-11-2020, 09:14

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Многие люди привыкли не завтракать. В лучшем случае, они выпивают чашечку кофе, в худшем - обходятся и без нее. Большинство заявляют, что им совершенно не хочется принимать пищу по утрам. Некоторые вообще приходят в ужас при одной только мысли о еде.

Врач рассказал, к чему приводит привычка не завтракать

Причину отказа людей от завтрака обозначил врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гаврилов. Также он рассказал, к чему может привести подобное пищевое поведение.

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По словам доктора, самая главная причина отказа людей от завтрака - плотный ужин или регулярные поздние перекусы. При этом по утрам у них наступает так называемое «углеводное похмелье», когда от вида еды буквально мутит. Даже кофе может вызывать отвращение.

Последний, к слову, также может отбить аппетит. Переизбыток кофе способствует "заторможенности" и притуплению чувства голода.

«Если человек ложится поздно, а вставать приходится рано, то отсутствие аппетита обусловлено тем, что организм просто еще не проснулся», - пояснил доктор Гаврилов.

Стрессы, спешка, отсутствие культуры завтрака в семье с раннего детства - все это закрепляет привычку не завтракать.

Между тем завтракать надо в обязательном порядке, говорит доктор. В противном случае неминуемы проблемы со здоровьем.

Привычка не завтракать грозит повышением кислотности, изжогой и дискомфортом в желудке, застоем желчи и повышенным риском образования камней в желчном пузыре, нарушением перистальстики, дисбактериозом, а также развитием гипертонии и атеросклероза.

Доктор Гаврилов напомнил, что вследствие отказа от завтрака нарушается обмен веществ, а также замедляется метаболизм.

Врач рассказал, к чему приводит привычка не завтракать

«Появляется множество дисбалансов и, как следствие - лишний вес», - поясняет диетолог.

Чтобы проблем со здоровьем не было, а самочувствие всегда было хорошим, рекомендуется никогда не пропускать завтрак.

Это не так уж и сложно, главное - задаться целью. Кроме того, завтрак должен быть правильным - богатым легкоусвояемым белком и сложными углеводами.

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