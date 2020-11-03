Названы 5 безобидных вещей, которые существенно повышают риски развития диабета второго типа

3-11-2020, 09:31

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Диабет не возникает внезапно - всегда развивается постепенно. По факту, риск развития заболевания зависит от ежедневных привычек человека. Порой, даже безобидные вещи могут повысить шансы «заработать» это заболевание, избавиться от которого невозможно - с ним придется жить всю жизнь.

Названы 5 безобидных вещей, которые существенно повышают риски развития диабета второго типа

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Согласно классификации медиков, принято разделять предиабет, диабет первого и второго типов, а также гестационный диабет. Самым распространенным является диабет второго типа. И развивается болезнь не только на фоне чрезмерного употребления сахара и сладостей. А даже кажущиеся безобидными радости жизни. Как, например, бодрящий и тонизирующий напиток.

Кофе ускоряет диабет. Как такое возможно? Одна чашка в день может не причинять вреда месяцы, годы. Но если злоупотреблять напитком, последствия не заставят себя долго ждать.

«Чрезмерное употребление кофе может привести к инсулинорезистентности в организме. Это вызывает повышение выработки глюкозы, что увеличивает риск диабета второго типа », - пояснила доктор Винода Кумари, заместитель главного врача в Jindal Naturecare Institute, Бангалор. Избежать рисков диабета можно, если перейти с кофе на зеленый либо травяной чай.

Сидячий образ жизни - первый друг сахарного диабета, уверены индийские врачи. Большую часть дня современные люди проводят за компьютерными или рабочими столами. Да и дома не отрываются от гаджетов, сидя на диване. А ведь еще и телевизоры есть! И они также предполагают сидение.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetologia (журнал Европейской ассоциации по изучению диабета), каждый час, проведенный в положении сидя, будь то просмотр телевизора или работа за ноутбуком, увеличивает риск развития диабета на 3,4%.

Недостаток солнечного света и, как следствие, дефицит витамина D, может привести к сахарному диабету. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма Общества эндокринологов.

Как такое может быть? Витамин D отвечает за многие процессы в организме, в том числе регулирует выработку инсулина в нашем организме, и его дефицит увеличивает уровень глюкозы в крови, что в конечном итоге приводит к диабету.

Исследователи также выяснили, что люди, которым не хватает витамина D, склонны к ожирению. А оно является еще одной причиной, увеличивающей риск диабета.

Риски диабета увеличивает привычное для многих переедание. Это значит, что потребляя больше калорий, чем надо, человек столкнется, рано или поздно, с лишним весом. Он также способствует развитию недуга.

Тем, кто храпит, надо срочно заняться собой.

«Храпом преимущественно страдают тучные люди. Именно ожирение (но необязательно, может наблюдаться и у худых, в любом случае надо к доктору выяснить причину) приводит к апноэ во сне, что вызывает стресс и увеличивает раздражительность. Как следствие - гормональные колебания, которые влияют на выработку инсулина, вызывая развитие диабета», - пояснила Винода Кумари.

Зная и эти факторы риска, каждый человек должен внести изменения в свой образ жизни, чтобы избежать этого метаболического заболевания.

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