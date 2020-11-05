Названы 5 видов рака, которые диагностируются чаще всего

5-11-2020, 09:17

0

Image 16+
Всеволод Бенцианов, основатель медицинской компании "BenzMedical", назвал 5 видов рака, которые диагностируются в мире чаще всего. Зачем это знать каждому? Чтобы вовремя пройти скрининговые обследования и, в случае чего, выявить заболевание на ранней стадии. Это намного увеличивает шансы на излечение и выживаемость.

Названы 5 видов рака, которые диагностируются чаще всего

Читайте на Информинг.Ру: Названы 5 безобидных вещей, которые существенно повышают риски развития диабета второго типа

Самым распространенным онкологическим заболеванием является рак кожи. Врачи выделяют два его вида - меланому и непосредственно рак кожи. Самая распространенная форма - базальноклеточный рак. Он успешно лечится и не дает метастазов. Другое дело - меланома, которая во многих случаях проявляется перерождением родинок в злокачественные образования. Это агрессивный вид онкологии, поэтому успех в лечении зависит от своевременного обращения к врачу.

В запущенных случаях 80% пациентов живут не более 5 лет. Поэтому важно защищаться от солнца и следить за родинками.

На втором месте в списке самых распространенных онкозаболеваний рак легкого.

«В большинстве случаев он приводит к раннему летальному исходу. Проблема в том, что чаще всего его обнаруживают на поздних стадиях, когда он уже дал метастазы в другие органы. Мужчины болеют чаще, чем женщины. Основная группа риска — курильщики. Наиболее опасным является мелкоклеточный тип рака лёгкого», - рассказал Бенцианов.

Поэтому важно отказаться от курения - это одна из самых действенных мер профилактики. А чтобы не пропустить рак легкого, необходимо ежегодно проходить рентген или компьютерную томографию органов грудной клетки.

Третье место занимает рак груди. По статистике, риску этого вида онкологии подвержена каждая восьмая женщина в мире.

Факторы риска — возраст 40+, наследственность. Рак груди - это не приговор. Рак молочной железы на первой и второй стадии успешно лечится. Поэтому важно не пропустить заболевание и ежегодно с 25 до 39 лет делать УЗИ молочных желез, а после 39 - маммографию каждые два года, а с 49 лет - ежегодно.

Четвертый в списке - рак простаты. Как правило, его чаще всего выявляют у мужчин старше 50 лет, поэтому они в группе особого риска. Болезнь успешно лечится на первых стадиях, но проблема в том, что симптомы, как таковые, отсутствуют.

Рак толстой и прямой кишки одинаково поражает как женщин, так и мужчин. Он на пятом месте печального рейтинга. Факторами риска являются наследственность, возраст (50 и выше), злоупотребление копченостями. В случае своевременного обнаружения, на второй-третьей стадии ремиссия достигается у значительного количества больных.

А не пропустить тяжелую болезнь можно, если проходить, начиная с 40 лет, колоноскопию. Также специалист советует делать анализ кала на скрытую кровь.

Читайте Информинг в: Яндекс.Дзен
Не забудьте добавить «MedNovelty» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач рассказал, к чему приводит неправильный прикус

6-11-2020, 15:03

Названы 5 видов рака, которые диагностируются чаще всего

5-11-2020, 09:17

Названы 5 безобидных вещей, которые существенно повышают риски развития диабета второго типа

3-11-2020, 09:31

Врач рассказал, к чему приводит привычка не завтракать

2-11-2020, 09:14

Оценен риск заразиться COVID-19 через конфеты, к которым прикасались зараженные коронавирусом

1-11-2020, 18:15

Названы меры предосторожности в связи с COVID-19, которых можно не придерживаться

31-10-2020, 13:51

Эксперты назвали продукты, которые нельзя давать детям зимой

30-10-2020, 12:15

Зарубежные специалисты рассказали, как снизить риск инсульта

29-10-2020, 23:15

Названы популярные добавки, которые могут навредить здоровью

29-10-2020, 07:47

Высокий уровень белка может быть предвестником надвигающегося заболевания суставов

27-10-2020, 11:38

Физические упражнения укрепляют здоровье выживших после рака

26-10-2020, 22:15

Астролог Глоба рассказала, для каких знаков Зодиака весь 2021 год пройдет белой полосой

25-10-2020, 00:19

Ортопед-травматолог рассказал, к чему может привести плоскостопие

23-10-2020, 21:54

Астролог рассказала, когда проводить уборку по лунному календарю для привлечения денег и чистоты

18-10-2020, 22:47

Доктор Довлатова посоветовала тренировки при потере обоняния при COVID-19

17-10-2020, 21:19

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в конце октября 2020 года

16-10-2020, 21:08

Названы 7 затяжных постсимптомов COVID-19

15-10-2020, 10:45

Зарубежные врачи назвали 5 привычек, которые помогут защититься от вирусов

14-10-2020, 13:18

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые делают других людей несчастными

12-10-2020, 23:10

Астролог Василиса Володина рассказала, как планеты влияют на коронавирус

11-10-2020, 18:22

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle