Названы 5 видов рака, которые диагностируются чаще всего

Всеволод Бенцианов, основатель медицинской компании "BenzMedical", назвал 5 видов рака, которые диагностируются в мире чаще всего. Зачем это знать каждому? Чтобы вовремя пройти скрининговые обследования и, в случае чего, выявить заболевание на ранней стадии. Это намного увеличивает шансы на излечение и выживаемость.
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Самым распространенным онкологическим заболеванием является рак кожи. Врачи выделяют два его вида - меланому и непосредственно рак кожи. Самая распространенная форма - базальноклеточный рак. Он успешно лечится и не дает метастазов. Другое дело - меланома, которая во многих случаях проявляется перерождением родинок в злокачественные образования. Это агрессивный вид онкологии, поэтому успех в лечении зависит от своевременного обращения к врачу.
В запущенных случаях 80% пациентов живут не более 5 лет. Поэтому важно защищаться от солнца и следить за родинками.
На втором месте в списке самых распространенных онкозаболеваний рак легкого.
«В большинстве случаев он приводит к раннему летальному исходу. Проблема в том, что чаще всего его обнаруживают на поздних стадиях, когда он уже дал метастазы в другие органы. Мужчины болеют чаще, чем женщины. Основная группа риска — курильщики. Наиболее опасным является мелкоклеточный тип рака лёгкого», - рассказал Бенцианов.
Поэтому важно отказаться от курения - это одна из самых действенных мер профилактики. А чтобы не пропустить рак легкого, необходимо ежегодно проходить рентген или компьютерную томографию органов грудной клетки.
Третье место занимает рак груди. По статистике, риску этого вида онкологии подвержена каждая восьмая женщина в мире.
Факторы риска — возраст 40+, наследственность. Рак груди - это не приговор. Рак молочной железы на первой и второй стадии успешно лечится. Поэтому важно не пропустить заболевание и ежегодно с 25 до 39 лет делать УЗИ молочных желез, а после 39 - маммографию каждые два года, а с 49 лет - ежегодно.
Четвертый в списке - рак простаты. Как правило, его чаще всего выявляют у мужчин старше 50 лет, поэтому они в группе особого риска. Болезнь успешно лечится на первых стадиях, но проблема в том, что симптомы, как таковые, отсутствуют.
Рак толстой и прямой кишки одинаково поражает как женщин, так и мужчин. Он на пятом месте печального рейтинга. Факторами риска являются наследственность, возраст (50 и выше), злоупотребление копченостями. В случае своевременного обнаружения, на второй-третьей стадии ремиссия достигается у значительного количества больных.
А не пропустить тяжелую болезнь можно, если проходить, начиная с 40 лет, колоноскопию. Также специалист советует делать анализ кала на скрытую кровь.
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