Врач рассказал, к чему приводит неправильный прикус

6-11-2020, 15:03

0

Image 16+
Неправильное смыкание зубных - это не только некрасивая улыбка, проблемы с зубами, но еще и большие проблемы со здоровьем. О них рассказал врач-стоматолог и остеопат Александр Кочубей.

Врач рассказал, к чему приводит неправильный прикус

Читайте на Информинг.Ру: Названы 5 видов рака, которые диагностируются чаще всего

На улицах нередко можно встретить людей с несимметричными бровями, ушами, глазами, скулами либо уголками ртами. И большинство из них даже не догадываются, что причина этих дефектов во внешности - неправильный прикус.

«Это дисфункция височно-нижнечелюстных суставов и нарушение положения костей черепа. Поскольку череп – это часть скелета, то все тело будет искривляться для приведения в равновесное положение. Возможно искривление позвоночника, смещение тазовых костей и другие дисфункции, переходящие в болезни», - объяснил Александр Александрович.

Врач рассказал, к чему приводит неправильный прикус

Можно ли в таком случае избавиться от проблем со здоровьем, исправив прикус? Кочубей говорит, что от проблемы можно избавиться только применив комплексный подход. Необходимо стоматологическое воздействие на зубы, остеопатическое воздействие на тело и ортокраниодонтическое воздействие на кости ротовой полости.

Только в этом случае можно добиться возвращения симметрии лица и черепа, восстановления кровообращения и улучшения мозговой деятельности - фактически, улучшить качество жизни.

«Если работать только с полостью рта и выровнять лишь зубные ряды, качество жизни особо не изменится, только немного улучшится внешность», - пояснил стоматолог-остеопат.

Читайте Информинг в: Яндекс.Дзен
Не забудьте добавить «MedNovelty» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач рассказал, к чему приводит неправильный прикус

6-11-2020, 15:03

Названы 5 видов рака, которые диагностируются чаще всего

5-11-2020, 09:17

Названы 5 безобидных вещей, которые существенно повышают риски развития диабета второго типа

3-11-2020, 09:31

Врач рассказал, к чему приводит привычка не завтракать

2-11-2020, 09:14

Оценен риск заразиться COVID-19 через конфеты, к которым прикасались зараженные коронавирусом

1-11-2020, 18:15

Названы меры предосторожности в связи с COVID-19, которых можно не придерживаться

31-10-2020, 13:51

Эксперты назвали продукты, которые нельзя давать детям зимой

30-10-2020, 12:15

Зарубежные специалисты рассказали, как снизить риск инсульта

29-10-2020, 23:15

Названы популярные добавки, которые могут навредить здоровью

29-10-2020, 07:47

Высокий уровень белка может быть предвестником надвигающегося заболевания суставов

27-10-2020, 11:38

Физические упражнения укрепляют здоровье выживших после рака

26-10-2020, 22:15

Астролог Глоба рассказала, для каких знаков Зодиака весь 2021 год пройдет белой полосой

25-10-2020, 00:19

Ортопед-травматолог рассказал, к чему может привести плоскостопие

23-10-2020, 21:54

Астролог рассказала, когда проводить уборку по лунному календарю для привлечения денег и чистоты

18-10-2020, 22:47

Доктор Довлатова посоветовала тренировки при потере обоняния при COVID-19

17-10-2020, 21:19

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в конце октября 2020 года

16-10-2020, 21:08

Названы 7 затяжных постсимптомов COVID-19

15-10-2020, 10:45

Зарубежные врачи назвали 5 привычек, которые помогут защититься от вирусов

14-10-2020, 13:18

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые делают других людей несчастными

12-10-2020, 23:10

Астролог Василиса Володина рассказала, как планеты влияют на коронавирус

11-10-2020, 18:22

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle