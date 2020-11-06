Врач рассказал, к чему приводит неправильный прикус

Неправильное смыкание зубных - это не только некрасивая улыбка, проблемы с зубами, но еще и большие проблемы со здоровьем. О них рассказал врач-стоматолог и остеопат Александр Кочубей.
Читайте на Информинг.Ру: Названы 5 видов рака, которые диагностируются чаще всего
На улицах нередко можно встретить людей с несимметричными бровями, ушами, глазами, скулами либо уголками ртами. И большинство из них даже не догадываются, что причина этих дефектов во внешности - неправильный прикус.
«Это дисфункция височно-нижнечелюстных суставов и нарушение положения костей черепа. Поскольку череп – это часть скелета, то все тело будет искривляться для приведения в равновесное положение. Возможно искривление позвоночника, смещение тазовых костей и другие дисфункции, переходящие в болезни», - объяснил Александр Александрович.
Можно ли в таком случае избавиться от проблем со здоровьем, исправив прикус? Кочубей говорит, что от проблемы можно избавиться только применив комплексный подход. Необходимо стоматологическое воздействие на зубы, остеопатическое воздействие на тело и ортокраниодонтическое воздействие на кости ротовой полости.
Только в этом случае можно добиться возвращения симметрии лица и черепа, восстановления кровообращения и улучшения мозговой деятельности - фактически, улучшить качество жизни.
«Если работать только с полостью рта и выровнять лишь зубные ряды, качество жизни особо не изменится, только немного улучшится внешность», - пояснил стоматолог-остеопат.
Читайте Информинг в: Яндекс.Дзен
Не забудьте добавить «MedNovelty» в источники новостей
Не забудьте поделиться новостью!
Комментировать