Глава Минздрава высказался о жестких исключениях для лечащих COVID дома

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян обратился к жителям региона с советами по лечению коронавируса. Об этом сообщает «SamRU».
Глава подчеркнул, что даже те, у кого коронавирус проходит бессимптомно или в легкой форме, должны уходить на самоизоляцию, чтобы не навредить другим. Также необходимо принимать обычные препараты от простуды. Правильно питаться и не перегружать организм.
Министр сообщил, что дело до реанимации доходит у 7-8% граждан. Чаще всего это либо люди с хроническими заболеваниями, либо пожилые. Большинство лечится от недуга амбулаторно.
Также министр добавил, что врачи должны подбирать лечение к каждому пациенту индивидуально. Очень много зависит от течения болезни и от симптомов. Схем лечения сейчас насчитывается порядка десяти.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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