Глава Минздрава высказался о жестких исключениях для лечащих COVID дома

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян обратился к жителям региона с советами по лечению коронавируса. Об этом сообщает «SamRU».

Глава подчеркнул, что даже те, у кого коронавирус проходит бессимптомно или в легкой форме, должны уходить на самоизоляцию, чтобы не навредить другим. Также необходимо принимать обычные препараты от простуды. Правильно питаться и не перегружать организм.

Министр сообщил, что дело до реанимации доходит у 7-8% граждан. Чаще всего это либо люди с хроническими заболеваниями, либо пожилые. Большинство лечится от недуга амбулаторно.

«Давно известно, что все вирусы на первых порах лечатся противовирусными препаратами. Многих интересует, почему медики на ранних стадиях прописывают антибиотик «Азитромицин». Дело в том, что этот препарат проявил свою эффективность в борьбе с вирусом, потому его стараются по возможности назначать. Это касается и «Гидроксихлорохина». Именно эти лекарства хорошо борются с коронавирусной инфекцией», - объяснил Бенян.

Также министр добавил, что врачи должны подбирать лечение к каждому пациенту индивидуально. Очень много зависит от течения болезни и от симптомов. Схем лечения сейчас насчитывается порядка десяти.