Гинеколог рассказала, что ускоряет расход яйцеклеток

Вчера, 22:35

Ольга Громова

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Гинеколог рассказала, что ускоряет расход яйцеклеток

Некоторым женщинам еще и 40 лет нет, но у них уже наступает менопауза, тогда как немало тех, которые беременеют в 50, вынашивают и рожают детей. Почему так происходит?

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По словам гинеколога-хирурга Патины Кудиевой, каждая девочка на свет появляется с так называемым овариальным запасом. Закладывается он еще во время эмбрионального развития, поэтому изменить количество яйцеклеток просто невозможно.

К моменту рождения у девочек имеется примерно 6-7 млн яйцеклеток, а когда наступает первая менструация - остается только 300-500 тысяч.

И далее эти яйцеклетки женщины лишь теряют.

Кудиева говорит, что расход могут ускорить некоторые факторы, в том числе вредные привычки, особенно курение, и различные заболевания. В первую очередь, речь идет об инфекциях, передающихся половым путем, эндометриозе яичников, а также воспалительных заболеваниях и оперативных вмешательствах на яичниках.

При этом каждая женщина может узнать свой запас яичников. Точным маркером оставшегося овариального резерва может быть Антимюллеров. Он вырабатывается фолликулами яичника и показывает репродуктивный потенциал женщины.

«Особенность этого гормона в том, что его выработка не контролируется головным мозгом, на него никак не влияет образ жизни женщины или какие-либо другие факторы. АМГ зависит исключительно от функциональности яичников», - пояснила доктор.

Максимальное количество гормона наблюдается в 20-летнем возрасте, после 40 его уровень начинает снижаться. Но именно АМГ поможет женщине узнать, до какого возраста она может стать матерью, а также высчитать возраст, с которого может наступить менопауза.

Вообще, этот гормон - настоящий индикатор старения женской репродуктивной системы. При этом определение его уровня может считаться более достоверной и ранней диагностикой, нежели уровни ФСГ (фолликулостимулирующего гормона), ингибина В, эстрадиола и других гормонов, которые определяют у женщин в пременопаузе.

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Источник: Информационное агентство «Informing»

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