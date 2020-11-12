Врачи рассказали, на что указывает цвет ушной серы

Гигиеническая чистка ушей специальными ватными палочками для всех россиян является делом привычным с детства. Главное, делать это плавно и деликатно, чтобы не повредить стенки и не спровоцировать кровотечение. При этом не стоит проявлять чрезмерные усилия при чистке ушей, ведь сера защищает каналы от пересыхания. А вот по ее цвету, как утверждают врачи-оториноларингологи медицинского центра №1 Курска, можно определить уровень здоровья человека.

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В норме ушная сера у детей мягкая, светло-желтого оттенка. У взрослых ушная сера ярко-желтая, мокрая, с выраженной липкой текстурой. Темная сера встречается у людей с повышенной потливостью, а светлая и очень сухая, «хлопьями» сера присуща людям, страдающим от чрезмерной сухости кожи.

Впрочем, это не патология, и тревожиться нечего.

А вот кардинальное изменение цвета серы - повод для того, чтобы забить тревогу. Насторожиться стоит, если в сере видны вкрапления крови или появились темные по цвету и плотные сгустки. Особенно на фоне снижения слуха. Заглянуть к лору на прием следует, если сера неожиданно стала жидкой и начала вытекать из ушей.

Такие состояния могут свидетельствовать о некоторых патологиях и заболеваниях. В частности, о сильном стрессе, повреждении барабанной перепонки, инфекционных поражениях внутреннего уха, себорее, воспалении выстилающих орган тканей. В любом случае, следует обратиться к квалифицированному врачу и пройти обследование.

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