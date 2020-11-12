Доктор Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны

Вчера, 23:03

Ольга Громова

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Доктор Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны. Возможно, многие россияне, узнав об этом, переосмыслят свое отношение к ношению масок.

Больной коронавирусом максимально заражен для окружающих за два дня до появления у него первых симптомов.

«Это ставит огромный жирный крестик на наших попытках изолировать больных и так далее», - заявил доктор Комаровский в своем новом видео на YouTube-канале.

При этом наиболее заразным является тот, кто выглядит вполне себе здоровым человеком. После того, как у него начинает появляться симптоматика коронавируса - например, кашель или повышенная температура, выделение вируса в окружающую среду начинает резко уменьшаться. На пятый-шестой день после того, как появились первые симптомы, больной уже почти не заразен, констатирует Комаровский.

В этом и заключается коварство нового вируса с короной - бороться с ним при подобных раскладах очень тяжело. 

Врач напомнил, что главный способ заражения все же - через дыхательные пути. Поэтому важно соблюдать правила гигиены, носить маски и перчатки, как можно чаще мыть руки и не забывать о социальной дистанции.

По последним данным, уже свыше 52 млн случаев COVID-19 зарегистрированы в мире. Скончались уже почти 1,3 млн человек, а выздоровели 34 млн.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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