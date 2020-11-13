Названы 6 продуктов, которых следует избегать перед сном

Статистика показывает, что во время коронавирусной пандемии люди на планете стали чаще испытывать проблемы со сном. Многие на фоне тревожных новостей о распространении новой инфекции либо после перенесенного заболевания довели себя до бессонницы.

Американский Фонд здоровья сна напомнил, что нехватка сна способна вызвать либо усилить чувство тревоги и стресса. Ночной отдых чрезвычайно важен. Качественный сон помогает бороться с инфекцией, а плохой ослабляет иммунную систему и может привести к обострениям имеющихся хронических заболеваний.

Невролог и специалист по сну доктор Хелен Эмселлем, директор Центра нарушений сна и бодрствования в Чеви Чейз (штат Мэриленд) поделилась советами, которые помогут наладить сон.

Употребление определенных продуктов перед сном, говорит она, может вызвать кислотный рефлюкс или другие физические реакции, которые приводят к нарушениям цикла сна. Эмселлем назвала шесть продуктов, которых она советует начать избегать еще за несколько часов до того, как отойти ко сну.

Первые в списке напитки с градусом. Многие люди считают, что пара бокальчиков вина может расслабить и улучшить сон. Но это на самом деле не так. Алкоголь нарушает цикл быстрого сна, во время которого обрабатывается наша кратковременная память, поэтому у человека, который немного выпил, высокие шансы проснуться во второй половине ночи.

Напитки и продукты, в составе которых есть кофеин - кофе, энергетики, шоколад - также не лучший выбор. Их не рекомендуется употреблять за шесть часов до отхода ко сну.

Объясняется это тем, что кофеин блокирует вызывающее сон химическое вещество аденозин, не позволяя человеку тем самым получить рекомендуемое количество сна.

Острые блюда способны спровоцировать кислотный рефлюкс и вызвать бессонницу. Кроме того, может повыситься температура тела и появиться дискомфорт в желудке.

Сахар и сладости могут дать человеку быстрый заряд энергии и... задержать сон. Ко всему, десерты перед сном могут стать отправной точкой для появления лишнего веса. Дело в том, что после сладкого организм вырабатывает больше гормона грелина, который стимулирует аппетит и тягу к жирам и сахару.

Пицца и другие подобные блюда содержат не только углеводы но также соусы с кислотами и специями, луком и чесноком. Все они в комплексе могут вызвать возбуждение организма ночью, из-за чего сон долго не наступает.

Наконец, не следует есть перед сном цитрусовые. Лишним весом они не грозят, но...

Цитрусовые - это натуральное мочегонное средство, которое заставит человека бегать газелью в туалетную комнату очень часто. Походы в туалет не лучшим образом сказываются на качестве ночного сна.