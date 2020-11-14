Названы 6 натуральных разжижителей крови

Сегодня, 11:45

Ольга Громова

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Названы 6 натуральных разжижителей крови

Людям с заболеваниями сердца и сосудов врачи назначают препараты для разжижения крови, чтобы снизить риск сердечного приступа или инсульта. Учитывая, что COVID-19 приводит к различным осложнениям, в том числе и к формированию тромбов, антикоагулянты непременно входят в схему лечения.

CNN сообщает, что недавнее исследование ученых Mount Sinai показало, что назначение госпитализированным пациентам с коронавирусом препаратов для разжижения крови снизило им риск смерти вдвое. Кроме того, они меньше испытывали потребность в искусственной вентиляции легких.

Но, говорят ученые, некоторые натуральные препараты также могут помочь снизить способность крови формировать тромбы. И тем, кто здоров и тщательно соблюдает карантинные меры, лучше воспользоваться естественными антикоагулянтами.

Но следует проявить осторожность. Эти средства ни в коем случае нельзя принимать вместе с лекарствами для разжижения крови, в том числе с варфарином, анизиндионом и другими.

Кроме того, прежде чем принимать продукты, о которых расскажем ниже, следует непременно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Во-первых, они могут не работать столь же эффективно, как лекарства. Во-вторых, могут не сочетаться с некоторыми фармпрепаратами.

Medical News Today сообщает, что как естественные разжижители крови может действовать золотая специя - куркума. Она содержит активный ингредиент куркумин, который обладает противовоспалительными и разжижающими кровь свойствами. 

Имбирь - еще одна специя, которая может остановить свертывание крови. Дело в том, что в составе этого корня есть природная кислота салицилат. Аспирин, к сведению - это синтетическое производное салицилата, а также мощный разжижитель крови. 

Салицилатами богат и кайенский перец, поэтому он тоже может работать как мощное разжижающее кровь средство. Но необходима консультация гастроэнтеролога - специя слишком острая и может раздражать слизистую желудка.

Профессор Гарвардской медицинской школы Роберт Дж. Глинн советует принимать витамин Е. Он предотвращает образование смертельных кровяных сгустков у пациентов из групп высокого риска, которые не принимают лекарства для разжижения крови, такие как варфарин. 

«Варфарин очень эффективен, но у него много побочных эффектов, и люди должны проходить обследования довольно часто, когда они принимают его», - говорит Глинн.

Притом не обязательно пить витамин в капсулах, можно получить его из продуктов - цельнозерновых, подсолнечного масла, семян подсолнечника и других.

Хороший и доступный всем естественный антикоагулянт - чеснок. Многие этот овощ не любят из-за сильного запаха, но сейчас это не является проблемой. Можно приобрести экстракты выдержанного чеснока или AGE-чеснок. Можно, наконец, разрезать зубочки и пить их как таблетки.

Несколько исследовательских работ немецких ученых утверждают, что чеснок способн предотвратить жесткость артерий, поддерживая гибкость артерий и увеличивая доступность оксида азота. Он, к слову, расслабляет кровеносные сосуды и снижает риски возникновения деменции.

Мощный разжижающий кровь агент содержится в корице - кумарин. Варфарин, наиболее используемый препарат для разжижения крови, получают именно из кумарина. 

Корица хороша с яблоками, в любой выпечке, кофе делает ароматным. Но следует использовать ее в минимальных количествах. Длительный прием богатой кумарином корицы может вызвать повреждение печени.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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