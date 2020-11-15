Названы продукты, которые снижают риск развития простаты

Рак простаты является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний у мужчин. Только в США от него ежегодно умирают 30 000 человек.

Недавно канадские ученые обнаружили, что диета является основным фактором риска рака простаты, пишет Scienmag.

Они определили тесную связь между мужчинами, которые придерживались здоровой диеты, и снижением риска рака простаты. Таким образом, они сделали вывод о том, что пища, которую потребляет представитель сильного пола, оказывает влияние и на мужское здоровье.

Добавив в свой рацион полезные для простаты продукты, можно существенно снизить риск возникновения проблем с простатой, включая рак.

Мужчины брокколи не любят, между тем это самый здоровый и полезный продукт на планете, который должен срочным образом прописаться в их недельном меню. В брокколи множество соединений, которые защищают от рака. Например, сульфорафан, который прицеливается и уничтожает начавшиеся перерождаться в раковые клетки. При этом на здоровые воздействие не оказывает.

Эксперты говорят, что полезнее всего брокколи в сыром виде или ошпаренные.

Помидоры, пожалуй, на сегодня самый известный продукт с противораковыми свойствами. Они содержат мощный антиоксидант под названием ликопин. Он способен предотвратить рак простаты, а также уменьшить рост опухоли у людей с уже развившимся раком простаты.

Ликопин способен также замедлить развитие раковых клеток. Необходимо лишь запомнить, что термически обработанные помидоры содержат больше абсорбируемого ликопина.

Бобовые, такие как фасоль, арахис и чечевица, содержат биологически активные растительные соединения, известные как фитоэстрогены. Последним под силу подавить рост опухоли в клетках рака простаты.

Предварительные исследования, проведенные Национальным институтом рака (США), показывают связь между их потреблением и снижением уровня специфического антигена простаты, или ПСА. Тест на ПСА измеряет уровень ПСА в крови и используется в качестве скринингового теста на рак простаты.

Мужчинам стоит взять себе в привычку пить зеленый чай. Так делают азиаты. И в странах Средней Азии уровень заболеваемости раком простаты меньше, чем в США и Европе.

В зеленом чае много полезных соединений - катехин, производные ксантина, EGDG и эпикатехин.

Из напитков рекомендуется и гранатовый сок. Некоторые из его биоактивных компонентов способны ингибировать пролиферацию клеток рака простаты.

Риски развития рака простаты снижают полиненасыщенные жиры, в том числе омега-3 и омега-6. А содержатся они в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия и сельдь.