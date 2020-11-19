Людям с избыточным весом и артритом следует избегать игры в теннис

Людям с избыточным весом, артритами, артрозами, как показало новое исследование, лучше держаться подальше от корта. Теннис и ракетбол не для них, поскольку способны ускорить дегенерацию суставов.

По словам исследователей, упражнения могут принести пользу людям с избыточным весом, но неправильно подобранный вид спорта может довести до операции по замене коленного сустава.

«Быстрая физическая активность и высокие сдвиговые нагрузки, такие как ракетный спорт, более вредны для общего здоровья коленного сустава», - заявила ведущий исследователь доктор Сильвия Широ из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Так называемые ракетные виды спорта предполагают частые и высокоинтенсивные боковые движения, которые могут усугубить остеоартрит коленного сустава. Поэтому таким людям предпочтительнее виды спорта, в основе которых движение вперед - это могут быть эллиптический тренажер, плавание и езда на велосипеде. Они помогут и похудеть, и в целом вести здоровый образ жизни.

В своем исследовании команда Широ использовала МРТ-сканирование, чтобы оценить скорость дегенерации коленного сустава у 415 пациентов с избыточным весом или ожирением.

При этом во внимание принимались сведения о различных видах физической активности.

Участников оценивали с помощью шкалы магнитно-резонансной томографии WORMS всего органа и показателя дегенерации коленного сустава.

У людей, которые регулярно занимались ракетным спортом, показатель WORMS значительно увеличился по сравнению с пациентами, которые использовали эллиптический тренажер. То же самое наблюдалось и в отношении участников, которые занимались ракетными видами спорта и бегали.

У «ракетников» была более выраженная дегенерация в медиальном отделе большеберцового хряща, где часто впервые появляется артрит.

Те, кто использовал эллиптический тренажер, показали наименьшие изменения за четыре года исследования.

Ученые считают, что быстрое разрушение коленных суставов у людей, которые занимались ракетным спортом, по всей видимости, связано с высокоскоростными боковыми движениями, присущими таким видам спорта.

В целом люди с избыточным весом и ожирением, которые занимаются ракетным спортом, подвергаются более высокому риску прогрессирования заболевания.

Упражнения с меньшей нагрузкой, такие как езда на велосипеде, эллиптический тренажер и плавание, легче для суставов. Но те, кто не может жить без тенниса, могут выбрать для себя бадминтон на более мягком покрытии.

Свое исследование ученые намереваются представить на предстоящем виртуальном ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки. Поэтому это исследование, пока оно не будет опубликовано в рецензируемом журнале, следует считать предварительным.

Источник: Информационное агентство «Informing»