Перхоть является одним из симптомов болезни Паркинсона

Вчера, 22:50

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Перхоть является одним из симптомов болезни Паркинсона

Британские ученые определили непрямой симптом, который может говорить о развитии болезни Паркинсона. По мнению специалистов, таким признаком может стать перхоть, причем состояние кожи головы может говорить и о стадии протекания болезни Паркинсона.

Как определили эксперты, наличие перхоти и ее обильность действительно может указать на развитие неврологического заболевания, которое характерно для людей старшей возрастной группы. Ученые выявили, что болезнь Паркинсона в легкой форме выражается в виде перхоти, а в тяжелой — покраснением кожи головы с образованием чешуек или даже появлением мокнущей сыпи. При этом достоверных сведений, почему Паркинсон провоцирует появление перхоти, определено не было. 

По одному из предположений, симптом с болезнью Паркинсона может связывать определенный тип грибка, который и служит причиной появления перхоти. Также ученые отметили, что не только перхоть может свидетельствовать о развитии неизлечимого неврологического заболевания, но и повышенная потливость без какой-либо причины, особенно если обильное потоотделение наблюдается в верхней части тела человека.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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