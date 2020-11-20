Профессор считает, что в коронавирусе SARS-CoV-2 есть признаки биологического оружия

Сегодня, 09:35

Анна Лисова

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Профессор считает, что в коронавирусе SARS-CoV-2 есть признаки биологического оружия

Коронавирус SARS-CoV-2 имеет признаки биологического оружия, заявил врач-инфекционист Михаил Бала.

По его словам, подобного мнения придерживаются многие специалисты.

«Есть все основания говорить о том, что вирус имеет признаки биологического оружия. Это не моя фантазия. Это заявления очень уважаемых людей, в том числе экспертов по такому оружию», — заявил профессор Бала.

На это, по словам инфекциониста, указывает в том числе и то, как идет распространение SARS-CoV-2.

Так, SARS-CoV-2 проник даже в те уголки планеты, которые находятся далеко от магистральных потоков. То есть, идет не только воздушно-капельный путь передачи, но, возможно, также контактный или пищевой.

Довольно необычно и то, что вирус начинает распространяться уже в период, когда у зараженного нет признаков заболевания. То есть, как раз в этот момент инфицированный человек наиболее эффективен в его распространении.

Также еще одним признаком искусственного происхождения SARS-CoV-2 он назвал то, что болезнь атакует прежде всего определенные категории населения: пожилых людей, людей с избыточным весом, больных хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом.

Но главное, по мнению врача, это способность проникновения SARS-CoV-2 в клетки-мишени:

«Этот великолепный механизм захвата позволяет вирусу легко внедряться в организм человека».

«Обычно вирус входит в клетку и подчиняет себе процесс репликации, а чтобы вирусу помешать, организм включает механизм иммунной противовирусной защиты и берет ситуацию под контроль. Но в данном случае все наоборот! Чем сильнее иммунный ответ организма, тем больший масштаб приобретает процесс разрушения клеток и внутренних органов больного» — подчеркнул эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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