Врач уточнила, эффективен ли рентген при диагностике коронавируса COVID-19

Свердловский врач и завполиклинникой противотуберкулезного диспансера Наталья Камаева рассказала об эффективности рентгена при выявлении коронавирусной инфекции. По словам эксперта, мнение о том, что флюорография является полностью неэффективной для диагностики коронавируса является в корне ошибочным, информирует «Новый день».

Наталья Камаева в ходе пресс-конференции коснулась вопроса об эффективности процедуры рентгена для выявления коронавируса. Она отметила, что рентгенография является более доступной практикой, тогда как компьютерная томография более информативна.

«Если мы говорим о пневмонии при подозрении на коронавирус, то эти два метода диагностики в принципе сопоставимы по качеству выявления изменений в легких. При этом КТ в несколько раз опаснее, тогда как рентген является относительно безопасным способом выявить поражения легких», - рассказала заведующая клиники противотуберкулезного диспансера.

Наталья Камаева привела наглядный пример реального случая, который произошел с одной ее пациенткой.

«Когда женщину госпитализировали и направили на КТ, диагностика показала 40% поражения легких. За день до госпитализации ей делали рентген, на котором было выявлено 35%-ное поражение. То есть, данные двух видов диагностики оказались почти идентичны», - прокомментировала Камаева.

Также эксперт отметила, что достоверность рентгенологии увеличивается с развитием коронавируса, а вот на начальных стадиях заболевания флюорография действительно может не отобразить поражение в легких.

Источник: Информационное агентство «Informing»