Названы особенности коронавируса при разных формах заболевания

Вчера, 23:40

Ольга Громова

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Названы особенности коронавируса при разных формах заболевания

Заболевание коронавирусом может протекать по-разному. При легкой форме улучшение может наступить уже через несколько дней после того, как у больного появились первые симптомы. При тяжелом течении процесс выздоровления способен затянуться на несколько месяцев.

«Как при гриппе и других вирусных инфекциях, улучшение при COVID-19 наступает через несколько дней после проявления первых признаков, поскольку иммунная система включается в работу и нейтрализует патоген», — сообщает «Парламентская газета» и приводит симптомы, которыми сопровождается COVID-19 при разных формах.

Легкая форма коронавируса

Среди основных симптомов - потеря обоняния и немного повышенная температура. Они обычно появляются на второй-третий день. 

Общее состояние больного начинает улучшаться на пятый или шестой день, а полное выздоровление - на десятый-четырнадцатый день.

Средняя форма коронавирусного заболевания COVID-19

Вначале болезнь протекает так же, как и на легкой стадии. Больной, уверовав в то, что все обойдется, может ошибаться. Индикатором могут стать 5-6-ой дни. При средней форме вместо улучшения начинает появляться одышка, ощущение сдавливания в груди и сильная слабость. Повышается и температура - до 38 градусов или выше.

При этих симптомах непременно следует обратиться к врачу, так как речь идет о легких.

Выздоровление, как правило, наступает на 21-30 день, но больному становится гораздо лучше на 12-14 день.


Тяжелая форма COVID-19

При ней может развиться опаснейшее осложнение — острый респираторный дистресс-синдром. Это дыхательная недостаточность, которую может сопровождать отек легких, а воспалительный процесс может охватить многие органы и системы организма. При тяжелой форме необходимо подключение к ИВЛ.

Длительность лечения, в среднем, составляет около двух месяцев.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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