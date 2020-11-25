Разработано новое средство против гриппа и коронавируса COVID-19

Сегодня, 16:20

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Разработано новое средство против гриппа и коронавируса COVID-19

Американские исследователи заявили о разработке нового препарата, который может полностью изменить подход к лечению гриппа, а также помочь в борьбе с вирусом COVID-19. Отмечается, что инновационное средство также может быть эффективно и против ВИЧ и респираторно-синцитиального вируса.

Ученые Университета Пердью в США выявили новый метод лечения вирусных заболеваний, который может быть успешен и при терапии ВИЧ. Сообщается, что в основе нового метода лежит синтезированная молекула, которая нацелена конкретно на пораженные вирусом клетки организма, и не причиняет вреда здоровым клеткам. Такую молекулу создали за счет соединения занамивира с динитрофенилом, который оказывает нужное воздействие на поверхность свободных вирусов и инфицированных вирусами клеток.


Ученые установили, что такая синтезированная молекула может «высвобождать» вирусы из клетки, и затем уничтожать их. Сообщается, что были проведены клинические испытания на лабораторных грызунах, которым проводили интраназальное или внутрибрюшинное введение дозы препарата. Вследствие такой инъекции все зараженные вирусом клетки были уничтожены, что доказало эффективность такого метода лечения. По мнению экспертов, полученные результаты могут быть применимы и для других вирусов, в числе которых есть SARS-CoV-2, гепатит В и респираторно-синцитиальный вирус.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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