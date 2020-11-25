Россиян предостерегли о фальшивом протоколе лечения коронавируса

В рунете начали тиражировать фейковый документ якобы с протоколом лечения пациентов, у которых подозревают коронавирус. В нем указываются препараты, которых нет в рекомендациях по лечению коронавирусного заболевания COVID-19 Минздрава России.

«В «протоколе» прописаны витамины в достаточно больших дозах, их также должен назначать врач. К тому же указан огромный спектр препаратов, многие могут друг с другом не сочетаться. Так люди навредят себе еще больше», — рассказала в беседе с телеканалом «Царьград» главврач московской поликлиники № 5 Виктория Беленькая.

Фейковый протокол в сеть был запущен еще летом, но сейчас его принялись тиражировать особенно рьяно. В поддельном документе также указываются антибактериальные средства, которые могут быть назначены врачом при средней и тяжелой форме коронавируса. Также в списке есть препараты, не имеющие доказанного действия, а также не сочетающиеся между собой.

Самое страшное последствие неправильного стартового лечения и самолечения, по словам главного терапевта Минздрава Татарстана Дианы Абдулганиевой - многократно увеличивающийся риск перехода COVID-19 в тяжелую форму.

То есть, может реально встать вопрос жизни и смерти. Поэтому не стоит верить тому, что кто-то опубликовал в интернете - лечение должно назначаться только врачами.

Источник: Информационное агентство «Informing»