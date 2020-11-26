Ученые нашли гены предрасположенности к тяжелой форме коронавируса COVID-19

В США ученые провели исследование, которое показало, что существует ген, повышающий риск развития тяжелой формы COVID-19.

Подробно о результатах этого исследования ученые из Beth Israel Deaconess (Бостон) рассказали в New England Journal of Medicine.

Как рассказали ученые, они анализировали созданную за десять лет библиотеку белков и метаболитов, которые связаны с различными участками генного кода человека. Доктор медицины Роберт Герштерн объяснил, что данное исследование позволило выяснить, как различные вариации генов влияют на протекание COVID-19.

Коронавирусная инфекция, как уже известно, имеет множество симптомов и проходит у одних вовсе бессимптомно, тогда как у других COVID-19 может завершиться летально. В первые месяцы после того как мир узнал об этом заболевании, стало понятно, что в группе риска люди, страдающие сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями.

Чтобы выяснить причину различного протекания COVID-19, ученые рассмотрели геномы 4856 пациентов из Китая, Европы и США, которые выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.

Были выделены два участка генома, которые влияли на тяжесть течения заболевания. Эти участки ученые изучили, чтобы определить какую роль белки, кодирующие данные участки, играют в организме при заражении COVID-19.

Оказалось, что одна из частей генома, влияющего на тяжесть COVID-19, связана с антигеном CD209. Этот белок, объясняют исследователи, SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека.

Еще одна часть генома связана с белком CXCL16. Этот белок пока еще мало изучен, но известно, что он может влиять на воспалительные процессы при COVID-19.

Эта информация, по словам ученых, поможет в дальнейшем создать эффективные методики лечения тяжелой формы COVID-19.

Источник: Информационное агентство «Informing»