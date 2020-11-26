Иммунолог: маски снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%

Для того чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом COVID-19 при контакте, абсолютно все - и здоровые, и больные - должны быть в масках. Об этом сегодня во время выступления на медицинском онлайн-конгрессе заявил российский иммунолог, академик Алексей Тутельян.

По его словам, если в маску облачить только болеющего человека, вероятность того, что стоящий неподалеку от него на уровне социальной дистанции заразится, составляет 5 процентов. Но если в маска будет надета и на здорового, вероятность заражения будет сведена до 1,5 процента.

В то же время вирусолог обратил внимание на то, что если и ковид-положительный, и здоровый будут игнорировать ношение защитных масок, вероятность инфицирования возрастает до 70 процентов.

«Именно из-за этого наше правительство, Роспотребнадзор неустанно говорят о том, что необходимо носить маски», - цитирует Тутельяна Интерфакс .

Между тем в России сегодня был установлен новый антирекорд. В стране выявлено за сутки, что минули, 25 487 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Источник: Информационное агентство «Informing»