Иммунолог: маски снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%

Вчера, 19:20

Ольга Громова

0

Image 16+
Иммунолог: маски снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%

Для того чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом COVID-19 при контакте, абсолютно все - и здоровые, и больные - должны быть в масках. Об этом сегодня во время выступления на медицинском онлайн-конгрессе заявил российский иммунолог, академик Алексей Тутельян.

По его словам, если в маску облачить только болеющего человека, вероятность того, что стоящий неподалеку от него на уровне социальной дистанции заразится, составляет 5 процентов. Но если в маска будет надета и на здорового, вероятность заражения будет сведена до 1,5 процента.


В то же время вирусолог обратил внимание на то, что если и ковид-положительный, и здоровый будут игнорировать ношение защитных масок, вероятность инфицирования возрастает до 70 процентов.

«Именно из-за этого наше правительство, Роспотребнадзор неустанно говорят о том, что необходимо носить маски», - цитирует Тутельяна Интерфакс.

Между тем в России сегодня был установлен новый антирекорд. В стране выявлено за сутки, что минули, 25 487 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Иммунолог: маски снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%

Вчера, 19:20

Ученые нашли гены предрасположенности к тяжелой форме коронавируса COVID-19

Вчера, 17:35

Разработано новое средство против гриппа и коронавируса COVID-19

25-11-2020, 16:20

Россиян предостерегли о фальшивом протоколе лечения коронавируса

25-11-2020, 15:20

Названы особенности коронавируса при разных формах заболевания

21-11-2020, 23:40

Врач уточнила, эффективен ли рентген при диагностике коронавируса COVID-19

20-11-2020, 12:25

Профессор считает, что в коронавирусе SARS-CoV-2 есть признаки биологического оружия

20-11-2020, 09:35

Перхоть является одним из симптомов болезни Паркинсона

19-11-2020, 22:50

Людям с избыточным весом и артритом следует избегать игры в теннис

19-11-2020, 12:10

Названы продукты, которые снижают риск развития простаты

15-11-2020, 18:40

Названы 6 натуральных разжижителей крови

14-11-2020, 11:45

Названы 6 продуктов, которых следует избегать перед сном

13-11-2020, 16:45

Доктор Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны

12-11-2020, 23:03

Врачи рассказали, на что указывает цвет ушной серы

12-11-2020, 22:50

Гинеколог рассказала, что ускоряет расход яйцеклеток

12-11-2020, 22:35

Глава Минздрава высказался о жестких исключениях для лечащих COVID дома

12-11-2020, 16:34

Врач рассказал, к чему приводит неправильный прикус

6-11-2020, 15:03

Названы 5 видов рака, которые диагностируются чаще всего

5-11-2020, 09:17

Названы 5 безобидных вещей, которые существенно повышают риски развития диабета второго типа

3-11-2020, 09:31

Врач рассказал, к чему приводит привычка не завтракать

2-11-2020, 09:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров