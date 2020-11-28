Российский диетолог посоветовал постящимся в пандемию восполнять запас витаминов

В период эпидемии коронавируса тем, кто будет соблюдать Рождественский пост, крайне важно пополнять запас витаминов.

Диетологи и гастроэнтерологи, опрошенные ТАСС , советуют особо внимательно следить за тем, чтобы даже в пост в еде содержались все необходимые нутриенты.

Руководитель направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин объяснил, что витамины важны для того, чтобы все процессы в организме шли правильно. От того, получает ли организм витамины в достаточном количестве, зависит не только состояние кожи, ногтей и волос. Это влияет и на работу иммунной системы.

В рационе, особенно в осенне-зимний период, должны присутствовать овощи и фрукты, богатые витамином С. Также, соблюдая пост, необходимо позаботиться, чтобы организм достаточно получал витамина В12 и железа. Контролировать следует и уровень витамина D. Его, к слову, организм может синтезировать под воздействием ультрафиолета. Но в холодное время года часто возникает его дефицит из-за малого количества солнечных лучей.

Эксперты отмечают, что необходимости всем принимать витаминные комплексы нет. Проконсультироваться по поводу приема витаминов обязательно необходимо у своего врача. Но зачастую обойтись без синтетических витаминов можно, если правильно составить рацион. Хотя в пост это сделать сложнее, тем не менее, если получить консультацию диетолога, даже не употребляя мясо, можно получить достаточно витаминов и микроэлементов.

Источник: Информационное агентство «Informing»