Около 20 человек заболели коронавирусом после однократного введения вакцины «Спутник V»

Сегодня, 09:35

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Около 20 человек заболели коронавирусом после однократного введения вакцины «Спутник V»

Руководитель Института медицины и биотехнологии университета им. Сеченовского Вадим Тарасов сообщил о том, что вакцина «Спутник V» успешно прошла первую фазу клинических испытаний. Добровольцы, учавствовавшие в них, не заболели коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«С момента исследования прошло 6 месяцев. Мы регулярно общаемся с добровольцами и отслеживаем их состояние. На данный момент известно, что никто из них не болел коронавирусом», - сообщил Тарасов.

Руководитель Института добавил, что в испытаниях вакцины принимали участие 38 добровольцев. Кроме того, известно, что 20 человек, получившие первую дозу вакцины, все же заразились коронавирусом, однако с вакцинацией это не связано, так как организм не успел выработать достаточный иммунитет.


По словам Тарасова, эти испытуемые не успели получить вторую дозу препарата, потому иммунитет не успел выработаться, ведь он формируется на 42-й день после введения первой дозы.

«Однако те, кто прошли все этапы вакцинации на текущий момент здоровы. Никаких случаев заболевания зафиксировано не было», - заключил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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