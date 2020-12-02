Врач назвал самый опасный день для больных коронавирусом COVID-19

Сегодня, 19:50

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Врач назвал самый опасный день для больных коронавирусом COVID-19
Украинский врач из Харькова Андрей Пеньков

Украинский врач из Харькова Андрей Пеньков рассказал о том, какой день протекания коронавирусного заболевания является самым опасным и тяжелым для больного. 

По словам специалиста, самым опасным днем заболевания является 9-10-й, так как именно в этот период чаще всего наблюдается развитие цитокинового шторма. В этом случае необходима срочная госпитализация.

«Чаще всего цитокиновый шторм наблюдается спустя неделю после заболевания. В этих случаях уже нужна госпитализация. На 9-10-й день заболевания начинается одышка и острый респираторный дистресс-синдром, обусловленные гиперреакцией иммунитета», - объяснил доктор.

Пеньков отметил, что иммунологические изменения в крови и рост показателей маркеров воспаления нарастает на второй неделе заболевания. В этом случае врачи прописывают пациентам стероидные препараты.

«В этот момент начинается серьезное лечение, но не антибиотиками, а гормональными препаратами, так как коронавирус – это заболевание гормонозависимое. Специалисты определили 3 основные тяжелые формы коронавируса. Первая – это цитокиновый шторм, вторая – это микротромбозы во всех органах и третья – это гипоксия, которая считается самым разрушительным фактором», - заключил медик.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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