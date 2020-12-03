Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V»

Озвучены симптомы, которые чаще всего могут возникать после вакцинации от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Симптомы прописаны в памятке, которую выдают в Москве, передает РИА Новости .

В методичке указано, что большинство из вакцинированных переносят прививку без побочных проявлений. Но в случае, если возникло недомогание, волноваться не стоит, поскольку это указывает на формирование иммунитета. При слабости, общей усталости или тошноте, рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и больше отдыхать.

Примерно у 6% людей после вакцинации температура может подняться выше 37 градусов, а также могут возникнуть ломота, озноб, чувство жара и головная боль. При температуре выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен). Вызывать врача следует тем, у кого температура держится в течение нескольких часов выше 39 градусов и не снижается после приема медикаментов.

У менее чем 5% после вакцинации может возникнуть боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Эти проявления не требуют лечения, а дискомфорт помогут снять препараты от аллергии.

У 1,5% может возникнуть заложенность носа, насморк и першение в горле. В таких случаях следует полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи.

После вакцинации у менее чем 1% может участиться пульс или повыситься давление.

Отметим, уже со следующей недели в России планируется начать маштабную вакцинацию от коронавируса.

Источник: Информационное агентство «Informing»