Российские ученые выявили пользу прививки от туберкулеза при борьбе с COVID-19

Сегодня, 20:25

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Российские ученые выявили пользу прививки от туберкулеза при борьбе с COVID-19

Ученые СПбГУ провели исследование, результат которого опубликовали в научном журнале Juvenis scientia. Как сообщает пресс-служба университета, специалисты обнаружили положительное влияние прививки от туберкулеза, сделанной в раннем детстве, на степень заболевания коронавирусом. 

Так, ученые СПбГУ провели анализ более 100 научных работ, посвященных коронавирусу и составили статистику по заболеваемости во всем мире.


«Результат исследований показал, что рост заболеваемости коронавирусом значительно меньше в тех регионах, где более высокий процент людей, вакцинированных от туберкулеза БЦЖ-вакциной. Кроме этого, сделанная в детстве прививка меняет иммунитет таким образом, что коронавирус протекает в более легкой форме», - отмечают специалисты.

Российские ученые утверждают, что заметили интересную закономерность: смертность от вируса оказалась ниже в тех странах, где работали и продолжают работать программы по вакцинации от туберкулеза. Особенно низкая смертность там, где практиковалась ревакцинация – это Китай, Япония, Финляндия, Азия, Африка и ряд стран бывшего СССР.

А вот в США, Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах уровень смертности довольно высокий. Именно там прививки БЦЖ-вакцинами не проводились никогда.

Ученые объясняют, что вакцина от туберкулеза влияет на иммунитет таким образом, что клетки, защищающие организм, активно мобилизуются.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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