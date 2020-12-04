Регулярные физические тренировки помогают при коронавирусе COVID-19

Сегодня, 00:15

Анна Лисова

0

Image 16+
Регулярные физические тренировки помогают при коронавирусе COVID-19

Исследование показало, что при регулярных физических нагрузках риск осложнений при коронавриусной инфекции ниже. 

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Совместное исследование Ассоциации операторов фитнес-индустрии и исследовательской компании Content Research, которое получило название «Фитнес vs Corona».

85% респондентов, опрошенных в ходе исследования, сообщили, что не болели коронавирусом. Среди перенесших COVID тяжелое течение было чаще у тех, кто не тренировался. 

В ходе исследования было установлено, что те, кто тренируется не реже двух раз в неделю, на 25% реже болеют COVID. При этом у тех, кто продолжил регулярные тренировки, коронавирусная инфекция протекает легко в 49% случаев.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, комментируя результаты исследования, отметила, что здоровый образ жизни помогает не только реже болеть, но и легче переносить вирусные заболевания, в том числе и COVID-19.

Отметим, в данном исследовании участвовали около 7800 респондентов из всех федеральных округов РФ. Это были клиенты и бывшие клиенты фитнес-клубов, а также сторонники здорового образа жизни и спортсмены-любители. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские ученые выявили пользу прививки от туберкулеза при борьбе с COVID-19

Вчера, 20:25

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V»

Вчера, 10:15

Врач назвал самый опасный день для больных коронавирусом COVID-19

2-12-2020, 19:50

Около 20 человек заболели коронавирусом после однократного введения вакцины «Спутник V»

1-12-2020, 09:35

Российский диетолог посоветовал постящимся в пандемию восполнять запас витаминов

28-11-2020, 18:15

Иммунолог: маски снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%

26-11-2020, 19:20

Ученые нашли гены предрасположенности к тяжелой форме коронавируса COVID-19

26-11-2020, 17:35

Разработано новое средство против гриппа и коронавируса COVID-19

25-11-2020, 16:20

Россиян предостерегли о фальшивом протоколе лечения коронавируса

25-11-2020, 15:20

Названы особенности коронавируса при разных формах заболевания

21-11-2020, 23:40

Врач уточнила, эффективен ли рентген при диагностике коронавируса COVID-19

20-11-2020, 12:25

Профессор считает, что в коронавирусе SARS-CoV-2 есть признаки биологического оружия

20-11-2020, 09:35

Перхоть является одним из симптомов болезни Паркинсона

19-11-2020, 22:50

Людям с избыточным весом и артритом следует избегать игры в теннис

19-11-2020, 12:10

Названы продукты, которые снижают риск развития простаты

15-11-2020, 18:40

Названы 6 натуральных разжижителей крови

14-11-2020, 11:45

Названы 6 продуктов, которых следует избегать перед сном

13-11-2020, 16:45

Доктор Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны

12-11-2020, 23:03

Врачи рассказали, на что указывает цвет ушной серы

12-11-2020, 22:50

Гинеколог рассказала, что ускоряет расход яйцеклеток

12-11-2020, 22:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров