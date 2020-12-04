Регулярные физические тренировки помогают при коронавирусе COVID-19

Исследование показало, что при регулярных физических нагрузках риск осложнений при коронавриусной инфекции ниже.

Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на Совместное исследование Ассоциации операторов фитнес-индустрии и исследовательской компании Content Research, которое получило название «Фитнес vs Corona».

85% респондентов, опрошенных в ходе исследования, сообщили, что не болели коронавирусом. Среди перенесших COVID тяжелое течение было чаще у тех, кто не тренировался.

В ходе исследования было установлено, что те, кто тренируется не реже двух раз в неделю, на 25% реже болеют COVID. При этом у тех, кто продолжил регулярные тренировки, коронавирусная инфекция протекает легко в 49% случаев.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, комментируя результаты исследования, отметила, что здоровый образ жизни помогает не только реже болеть, но и легче переносить вирусные заболевания, в том числе и COVID-19.

Отметим, в данном исследовании участвовали около 7800 респондентов из всех федеральных округов РФ. Это были клиенты и бывшие клиенты фитнес-клубов, а также сторонники здорового образа жизни и спортсмены-любители.

Источник: Информационное агентство «Informing»