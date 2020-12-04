Российские врачи заявили о тяжелом течении коронавируса COVID-19 при повторном заболевании

Сегодня, 00:20

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Российские врачи заявили о тяжелом течении коронавируса COVID-19 при повторном заболевании

Медицинские работники Екатеринбурга, работающие в «красной зоне», сообщили о том, что в регионе все чаще регистрируются случаи повторного заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «Ura.Ru».

«После перенесения коронавирусной инфекции уровень антител у пациента очень высокий, однако через пару месяцев они исчезают и человек может снова попасть к нам. Стоит отметить, что повторное заболевание коронавирусом в большинстве случаев протекает с пневмонией и в целом гораздо тяжелее, чем в первый раз», - отмечает специалист одной из клиник Екатеринбурга.

Кроме этого, данную информацию подтвердили и в Роспотребнадзоре. Глава отдела управления по Свердловской области Елена Потапкина утверждает, что граждане, перенесшие коронавирус, считают, что бояться им больше нечего и перестают соблюдать масочный режим. Однако случаи повторного заболевания есть, потому нужно быть осторожными всегда.


«Повторное заболевание зависит исключительно от иммунитета человека. Я встречал тех, кто переносил коронавирус довольно тяжело, однако иммунная система при этом была в невысоком напряжении. А бывают случаи, что пациент переболел довольно легко, а титр антигена высокий. Все зависит от индивидуальностей иммунитета, потому повлиять на это врачи никак не могут. Однако при массовой вакцинации численность повторных случаев однозначно снизится», - сообщил глава госпиталя ветеранов Олег Забродин.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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