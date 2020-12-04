Стало известно об опасности низкой температуры при коронавирусе COVID-19

Врачи предупредили об опасности пониженной температуры при COVID-19.

Врач общей практики Максим Юдичев уверен: низкая температура тела на фоне коронавирусной инфекции может быть сигналом того, что ожидается неблагоприятный исход заболевания. А на температуру тела может влиять несколько факторов: от количества попавшего в организм вируса до особенностей иммунного ответа и сопутствующих заболеваний.

«Если во время COVID-19 температура тела держится на 35,5°С и ниже, это может говорить о различных сопутствующих заболеваниях, которые в итоге могут усугубить состояние пациента, даже если у него легкая форма инфекции», — отметил врач.

Медики даже увидели некую последовательность: если при первом осмотре коронавирусного больного у него низкая температура, то, как правило, заболевание у него будет протекать тяжело. А цепочка «низкая температура - смертельный исход коронавирусной инфекции» возможна в 44% случаев.

По мнению врача Владимира Болибока, низкая температура во время болезни провоцируется сбоем в системе обмена веществ, общим ослаблением организма. Поэтому кардинально низкая температура - ниже 35,5 градусов - может предвещать смертельный исход. Похожего мнения придерживаются и ученые Медицинской школы Икана медцентра Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Для получения бесспорного результата медики рекомендуют измерять температуру трижды.

Источник: Информационное агентство «Informing»