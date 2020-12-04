Российский врач: коронавирус может приводить к смертельному иммунному расстройству

Президент Национального медицинского исследовательского центра им. Рогачева Минздрава РФ, академик Александр Румянцев сообщил о новых последствиях заражения коронавирусом. Речь идет об иммунном расстройстве, которое может привести к летальному исходу. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Оказалось, что коронавирусная инфекция имеет отличный от ранее встречающегося патогенез в момент столкновения с инфекцией. Заболевание способно вызвать расстройство иммунной системы, что приводит к летальному исходу. Ученые сейчас решают вопрос о лечении подобных пациентов, применяя все знания и накопленный опыт в борьбе с коронавирусом», - сообщает академик.

Напомним, что за весь период пандемии коронавирусом в России заболело почти 2,5 миллиона человек. Более 1,8 миллиона выздоровели, а более 42 тысяч скончались.

Источник: Информационное агентство «Informing»