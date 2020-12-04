США оказались на пороге катастрофы из-за коронавируса

Вчера, 23:50

Александр Зуев

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США оказались на пороге катастрофы из-за коронавируса

Американские врачи бьют тревогу: система здравоохранения США работает на пределе возможностей из-за пандемии коронавируса.

В  стране наблюдается дефицит  кадров для борьбы с распространением заболевания, а свободных мест в госпиталях не осталось. То есть, больницы уже не могут вмещать тяжелобольных пациентов. 2 декабря в США зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19. За сутки было зафиксировано 2670 скончавшихся.

Минздрав США впервые в истории столкнулся с такой серьезной угрозой. Страну ждет настоящий коллапс, если власти не предпримут срочных мер, говорят эксперты. По их мнению, предстоящая зима может стать самым тяжелым временем в истории системы здравоохранения страны.

Как отмечают эксперты, коронавирус создал целый ряд проблем, которые легли тяжким бременем на американскую систему медицинской помощи. Число госпитализированных с коронавирусом в США уже превысило 100 тысяч.

Медицинский персонал лихорадочно ищет способы, чтобы справиться с потоком пациентов. Отделения интенсивной терапии и отделения неотложной помощи работают на пределе, а медработники, как никогда раньше, нуждаются в помощи.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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