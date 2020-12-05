Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 таит возможную опасность

Сегодня, 00:35

Александр Зуев

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Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 таит возможную опасность

Вакцинация от коронавируса таит в себе скрытую угрозу. Об этом заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Он считает, что вакцинация населения может привести к тому, что непривитые люди будут заражаться реже, но заболевание они будут переносить  в  более тяжелой форме.

Когда россияне получат вакцину, инфекция будет попадать в организм с закрытыми «дверями», заявил врач.  

«Внутри клеток начнет происходить мутация генов, направленная на преодоление иммунного барьера», - сказал  Кондрахин. 

В  итоге вирус может стать очень опасным для непривитых людей, заметил медик.

Как он отметил, при переходе инфекции от вакцинированного человека к непривитому, коронавирус будет с большей агрессией развиваться у человека, который не прошел вакцинацию. У привитого человека вирус «тренируется» выживать, а в организме непривитого ничто не будет представлять для инфекции препятствий. То есть вакцинация приведет к тому, что вирус может стать чрезвычайно опасным для тех, кто не получили вакцину. Вместе с тем эксперт не отрицает важности массовой вакцинации, поскольку без нее намного больше людей могут переболеть коронавирусом в тяжелой форме.

Также Андрей Кондрахин отмечает, что коллективный иммунитет может появиться  лишь после того, как прививку сделают не менее 70%  граждан. С появлением коллективного иммунитета люди будут болеть реже, хотя  в более тяжелой форме.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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