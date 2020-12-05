Вирусолог из Уханя сообщила о распространении новых видов коронавируса

На юго-западе Китая у летучих мышей обнаружены новые виды коронавируса, и они тоже могут передаваться людям. Об этом, как сообщает The Guardian , предупредила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.

Вирусы, родственные Sars-CoV-2, также обнаружились у животных за пределами Поднебесной.

«Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии», — считает вирусолог.

По мнению специалиста, летучие мыши могут являться лишь первоначальными носителями вируса. Потом он передается промежуточному хозяину-животному, а затем переходит на человека. При этом пока нет точных ответов на главные вопросы - какое животное было промежуточным хозяином и как долго вирус циркулировал среди животных.

С версией Ши Чжэнли солидарен профессор Эдвард Холмс, вирусолог из Сиднейского университета. Он допускает, что новый вирус мог циркулировать в популяции несколько месяцев до того, как был обнаружен. При этом в промежуточном хозяине он мог оставаться длительное время. Вирусолог также считает, что первое заражение могло иметь место не в Ухане, как принято считать, и не в китайской провинции Хубэй.

При этом некоторые ученые ранее предположили, что промежуточных хозяев у нового коронавируса могло быть несколько.

Источник: Информационное агентство «Informing»