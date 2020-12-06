Врач спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в России

Главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в эфире «Россия 1» рассказал о том, когда в России отступит коронавирусная инфекция. По его словам, это произойдет в конце следующего года. При этом он заметил, что к лету ожидается какое-то ослабление в связи с началом вакцинации.

В свою очередь в ВОЗ заявили, что пандемия закончится, когда 70% населения мира пройдет вакцинацию. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением коронавируса в России стабильной.

Отметим, что в России за минувшие сутки выявили 29 039 новых случаев заражения. С начала пандемии коронаврусом заболели 2 460 770 человек. Из них выздоровели 1 937 738 человек, умер 43 141 пациент.

Источник: Информационное агентство «Informing»