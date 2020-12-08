Зарубежные врачи назвали 5 малоизвестных причин болей в спине

Боль в спине является наиболее распространенной жалобой опорно-двигательного аппарата во многих странах мира. По данным Американской медицинской ассоциации, более 90% американцев в какой-то момент своей жизни испытывали или будут ее испытывать. Врачи считают, что боль в спине и пояснице - это «побочка» развития технологий и современного ритма жизни.

Многие люди большую часть времени находятся в положении сидя - на работе, дома перед телевизором, в гостях. Кроме того, рацион современного человека явно оставляет желать лучшего, так как в нем преобладает жирная и калорийная пища.

«Современные технологии и удобства приводят к ожирению, ослабленной костно-мышечной системе, а также к более высоким показателям спинномозговой дегенерации диска. Все эти изменения приводят к учащению болей в пояснице», - пояснил Керн Сингх, доктор медицины, профессор отделения ортопедической хирургии Медицинского центра Университета Раша.

И хотя некоторые причины появления болей в спине очевидны, есть как минимум пять малоизвестных, и от этого еще больше удивительных.

Бумажники - на них не садиться!

По данным Health Central, ишиас, острая иррадирующая боль, проходящая по ягодицам, довольно часто вызывается неожиданной причиной - сидением на набитом бумажнике. Этим, преимущественно, грешат мужчины.

Мобильные телефоны - шею при разговоре не выгибать!

Смартфоны и телефоны - враги позвоночника. И речь вовсе не об излучениях - так или иначе, они более-менее безопасны. А вот то, как люди эксплуатируют гаджеты, может обернуться большими проблемами.

Как показывают исследования, многие люди выгибают шею, чтобы поговорить по телефону. В результате позвоночник оказывается в неудобном положении. Со временем эта скверная привычка может привести к сильнейшим болям в спине - надо срочно избавляться от нее, прямо сейчас.

Если поднимать тяжести, так делать это правильно!

Любая деятельность, требующая подъема тяжестей, особенно, если приходится наклоняться либо сгибаться, может спровоцировать травмы спины.

Диски позвоночника при чрезмерной нагрузке могут быть смещены и привести к грыжам. Однако этого можно и не допустить, если делать это правильно.

«Когда вы поднимаете предмет с пола, убедитесь, что вы приседаете, держите позвоночник прямо и задействуйте мощные мышцы ног», - говорит Сингх.

Обувь - замолвим слово о правильной паре!

Правильно подобранная обувь - залог здоровья спины. В идеале туфли должны быть на жесткой подошве, чтобы уменьшить силу напряжения, оказываемого на поясницу. Обувь на высоких каблуках, да еще неудобная, может очень быстро довести до кабинета доктора.

Бюстгальтер без поддержки? Лучше не носить!

Доктор Калик Чан, доктор медицины, специалист по интервенционному лечению боли в Атлантическом центре позвоночника в Нью-Джерси и Нью-Йорке, говорит, что ношение бюстгальтера без поддержки может привести к боли в пояснице и спине в целом. Поэтому такое белье может только радовать глаз, не более. Для ночи любви подойдет, но на каждый день не подойдет.

Зарубежные врачи говорят, что поскольку боли в спине чаще всего встречаются у малоподвижных людей, надо работать над укреплением мышц. Сингх рекомендует упражнения для стабилизации корпуса, такие как йога и пилатес.

Источник: Информационное агентство «Informing»