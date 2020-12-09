Как коронавирус вызывает отказ органов показали на экспериментальной модели мыши

Вчера, 22:20

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Как коронавирус вызывает отказ органов показали на экспериментальной модели мыши

Наглядная демонстрация процесса деструкции внутренних органов прошла на экспериментальной модели грызуна. С помощью модели мыши ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показали, как именно вирус SARS-CoV-2 наносит ущерб многим системам в организме животного. 

На примере модели грызуна ученые намеревались продемонстрировать, каким образом коронавирус может потенциально влиять и на человеческие органы жизнеобеспечения. Как отметили эксперты, данный тест показал, что патогены вируса оказывают разрушительные действия не только на дыхательную систему, но и на другие важнейшие функции организма.


«Эта модель мыши – действительно мощный инструмент для изучения SARS-CoV-2 в живой системе», - прокомментировал кардиолог Арджун Деб. 

Он добавил, что ни одна из ранее созданных моделей мышей не могла продемонстрировать, как именно выглядят внелегочные проявления COVID-19 — однако теперь ученым удалось этого добиться благодаря усовершенствованной системе наблюдения.

В ходе эксперимента лабораторные грызуны, которым был введен вирус SARS-CoV-2, показали серьезную заболеваемость и сильно ограниченную активность. Все они были обнаружены учеными сбившимися в угол клетки, и демонстрирующими отсутствие навыков коммуникации между собой. Также инфицированные мыши потеряли не менее четверти массы тела, что в итоге привело к необходимости провести эвтаназию этой экспериментальной группы. У всех наблюдалась нерегулярная сердечная деятельность и артериальное давление, а также измененный уровень иммунных клеток – все симптомы напоминали случаи проявления коронавируса у людей.

После усыпления грызунов ученые также провели генный анализ клеток мышей, и обнаружили многочисленные деформации в клеточных процессах, которые отвечали за генерацию энергии. Таким образом, эксперты доказали, что вирус COVID-19 действительно вызывает серьёзные нарушения почти всех органов жизнедеятельности, что подтверждает опасность данного заболевания.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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