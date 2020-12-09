Ученые: употребление сыра продлевает жизнь на 25%

Сегодня, 18:15

Александр Зуев

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Ученые: употребление сыра продлевает жизнь на 25%

Сыр является источником незаменимых аминокислот - метионина, триптофана и лизина. Сырный белок содержит аминокислоты, которые подобны белкам органов и тканей человека. Недавно ученые из Техасского университета A&M выяснили, что употребление выдержанных сыров снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращает рак печени. Более того, сыр помогает увеличить продолжительность жизни. Прежде всего, речь идет о сырах чеддер, бри и пармезан. 

Как отмечают авторы исследования, в этих видах сыров содержится такое химическое вещество, как спермидин. Это вещество  способствует предотвращению размножения поврежденных клеток печени. Таким образом, чтобы провести профилактику такого заболевания, как фиброз печени, следует чаще употреблять в пищу выдержанные сыры. Ученые провели эксперимент на мышах. Они добавили сыр в пищу грызунов. В итоге исследователи выяснили, что продолжительность жизни животных увеличилась на 25%. 

Исследователи также спросили 800 итальянцев об их рационе.

Как оказалось, у тех, кто сообщил о более высоком потреблении спермидина, было более низкое артериальное давление, на 40% ниже вероятность сердечной недостаточности, а также снижен риск возникновения других сердечно-сосудистых заболеваний. 

Было проведено еще одно исследование. Так, в Университетском колледже Дублина исследователи проанализировали влияние употребления сыра на уровень холестерина. Результаты очень удивили ученых: у любителей такого жирного продукта, как сыр, холестерин не повышается. А как известно, высокий уровень холестерина в крови можно назвать весьма весомым фактором риска сердечных заболеваний и инсультов. 

Беря во внимание результаты всех этих исследований, ученые сделали вывод:  порция сыра размером со спичечный коробок снижает риск развития сердечных заболеваний на 14 процентов.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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