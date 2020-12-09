В России выявили более тысячи мутаций коронавируса COVID-19

Более тысячи различных мутаций коронавируса обитает в России — с таким заявлением выступил на международной научной конференции генеральный директор «Вектора» Ренат Максютов. По его словам, на данный момент в мире выделено примерно 1400 штаммов мутирующего коронавируса, и около 1000 из них может находиться на территории России, передает «Московский комсомолец».

Как сообщил генеральный директор ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»» Роспотребнадзора, наиболее распространенными штаммами вируса COVID-19 в РФ остаются В1.1 и В1. Максютов также отметил, что в Сибири был обнаружен штамм вируса, у которого была выявлена повышенная контагинозность — свойство передаваться от больных организмов — здоровым организмам. Эксперт подчеркнул, что несмотря на огромное количество мутирующих патогенов коронавируса, кардинальным образом ковид не поменял свои свойства, и по-прежнему остается одной из самых опасных болезней XXI века. Максютов добавил, что заболевание сезонным гриппом может значительно ухудшить протекание вируса COVID-19, так как создается двойной удар по иммунитету человека.

Источник: Информационное агентство «Informing»